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Солдат из Польши совершил самоубийство на границе с Беларусью
Польский солдат, участвовавший в операции по охране границы "Безопасное Подлясье", совершил самоубийство на границе с Беларусью. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник.
Расследованием инцидента занимается военная жандармерия под надзором прокуратуры.
Операция "Безопасное Подлясье" на польско-белорусской границе началась в августе 2024 года, в ней задействованы 6 тыс. военнослужащих польской армии. Военнослужащие, которые участвуют в ней, помогают пограничникам патрулировать польско-белорусскую границу.