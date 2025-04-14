Соратник Фицо впервые показал фото его одежды со следами от пуль после покушения

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Соратник главы правительства Словакии, министр обороны Роберт Калиняк в интервью блогеру Оскару Барами показал фотографии одежды со следами от пуль и запекшейся кровью в ответ на сомнения в правдивости информации о покушении на Роберта Фицо. Об этом сообщают РИА Новости.

Отвечая на вопрос, что он может сказать тем, кто ставит под сомнение подлинность покушения на Фицо, Калиняк рассказал, что сделал несколько снимков в больнице, куда доставили премьера. Калиняк достал телефон и продемонстрировал фото, на которых видны пиджак с небольшим отверстиями и запекшей кровью и окровавленная рубашка.

"Вы не представляете, что вас ждет, у вас внутри несколько пуль и вы идете на операцию, где их будут извлекать", - рассказал Калиняк о состоянии Фицо перед операцией.

В комментариях некоторые пользователи написали, что хотели бы видеть фотографии не одежды, а самих ранений или шрамов на теле премьера.

Покушение на Фицо, не раз выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года. Премьер получил несколько огнестрельных ранений, стрелявшего задержали на месте - это оказался Юрай Цинтула, которому на тот момент был 71 год. В конце мая Фицо выписали из больницы, к работе он вернулся в июле.

В июне словацкие СМИ отмечали, что покушение на премьера обрастает различными теориями, а из-за быстрого восстановления политика некоторые сомневаются, были ли ранения действительно такими тяжелыми, как об этом сообщалось, и произошло ли покушение на самом деле. Так, издание Denník N отмечало, что точные данные о ранениях Фицо общественности так и не представили.

По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями правительства, в том числе выступал против остановки поставок вооружений на Украину. Следствие сперва возбудило уголовное дело об убийстве, позже его переквалифицировали на террористический акт.