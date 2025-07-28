Сотни пассажиров застряли в аэропорту Шереметьево из-за отмены более 40 рейсов

Более 40 рейсов "Аэрофлота" отменили из-за масштабного сбоя в системе в столичном аэропорту Шереметьево. Отменили в том числе три рейса из Национального аэропорта Минск.

Специалисты уже работают над устранением неполадок, сроки восстановления пока не называют. В компании пообещали, что пассажирам будет доступен возврат денег или оформление на другие рейсы в ближайшие десять дней.