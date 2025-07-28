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Сотни пассажиров застряли в аэропорту Шереметьево из-за отмены более 40 рейсов
Автор:Редакция news.by
Более 40 рейсов "Аэрофлота" отменили из-за масштабного сбоя в системе в столичном аэропорту Шереметьево. Отменили в том числе три рейса из Национального аэропорта Минск.
Многие люди пытались сдать билеты, но из-за сбоя сделать это невозможно.
Специалисты уже работают над устранением неполадок, сроки восстановления пока не называют. В компании пообещали, что пассажирам будет доступен возврат денег или оформление на другие рейсы в ближайшие десять дней.