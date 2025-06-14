Сотни ракет, погибшие, раненые. Иран и Израиль обмениваются ракетными ударами

Ближний Восток пылает. Всю ночь и утро 14 июня приходят сообщения о взаимных атаках между Ираном и Израилем. Сотни выпущенных ракет. "Железный купол" не выдержал. Есть погибшие, десятки раненых.

В результате новых ударов Израиля по Тегерану погибли 60 человек, включая 20 детей. Обе стороны готовы к дальнейшей эскалации и заявляют о намерении обрушить на противника всю мощь своих арсеналов.

Иран и Израиль обмениваются ракетно-бомбовыми ударами

Под утро субботы, 14 июня, завершилась было очередная, третья по счету, ракетная атака Ирана на Израиль и тут же началась четвертая. Известно о 150-200 ударах баллистикой: их жертвами стали 4 израильтянина, по меньшей мере 70 человек ранены. Учитывая масштаб разрушений в Тель-Авиве и других городах, человеческие потери можно считать умеренными - этому способствует то обстоятельство, что в большинстве здешних квартир есть собственные убежища. Сообщают о гибели командующего ВМФ страны, но подтверждений этому нет. Противовоздушная оборона еврейского государства хотя и продемонстрировала высокую эффективность, отразить все удары не смогла.

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Система "Железный купол" оказалась перегружена и с атакой не справилась. Из приблизительно двух сотен баллистических ракет, примененных Тегераном, не менее десятка достигли цели. Особенно серьезно пострадал Тель-Авив: как отмечают местные жители, настолько значительных разрушений в городе не бывало прежде никогда.

Известно, что иранские ракеты поразили комплекс зданий Министерства обороны Израиля в центре Тель-Авива, отмечены также попадания в центр ядерных исследований "Димон". Действительные масштабы урона, нанесенного Израилю, пока оценить сложно: одна сторона заинтересована в преуменьшении ущерба, другая - в преувеличении. Иранский удар стал ответом на внезапную атаку израильтян, которая была совершена в ночь на 13 июня.

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Тель-Авив произвел массированный залп ракетами "земля - земля" и "земля - воздух". Перед этим израильские диверсионные группы полностью дезорганизовали систему ПВО и системы армейского управления Ирана. Были физически уничтожены по меньшей мере 20 представителей высшего военного командования персов, включая начальника Генштаба и четверых руководителей Корпуса стражей иранской революции. Особенно интенсивным бомбардировкам подверглись иранские ядерные объекты. В Натанзе уничтожена наземная инфраструктура, зафиксированы химическая и радиационная утечки, а в Исфахане разрушена часть ядерного исследовательского центра. Серьезно пострадала городская застройка в Тегеране, по меньшей мере 78 мирных жителей погибли. Лишь поздно вечером в пятницу Тегеран сумел полностью восстановить управляемость армией и наладить работу систем ПВО. Тем не менее, израильские самолеты продолжают наносить удары по окрестностям иранской столицы.

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Тегеран сообщает, что ему удалось сбить два израильских истребителя F-35 и захватить в плен летчицу. В пятницу, 13 июня, Иран добился проведения заседания Совбеза ООН.

Фу Цун, постоянный представитель КНР при ООН:

"Китай осуждает действия Израиля, нарушающие суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также выступает против обострения напряженности и эскалации конфликта. Китай глубоко обеспокоен возможными серьезными последствиями израильской операции. Мы призываем Израиль немедленно прекратить свои военные авантюры и соблюдать Устав ООН, а также международное право. Разрешать споры надлежит политическими и дипломатическими средствами".

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Однако действия Тель-Авива всецело одобрили и поддержали не только США, но также Франция, Германия и Великобритания. При этом Тегеран заявляет, что переговоры с Соединенными Штатами по поводу иранской ядерной программы еще не отменены окончательно. И тем не менее пока на Ближнем Востоке нет никаких обнадеживающих примет снижения напряженности: стало известно, что Иран намерен выпустить по Израилю и базам США на Ближнем Востоке еще около 2 тысяч ракет.

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