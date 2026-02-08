3.73 BYN
Сотни жителей Вены вышли на марш против финансирования Украины
Автор:Редакция news.by
Массовый митинг прошел в Австрии. Сотни местных жителей вышли на марш в Вене против финансирования Украины. Протестующие хотят видеть свою родину нейтральной в вопросе украинского конфликта.
Мартин Раттер, организатор акции протеста:
"Австрия должна предложить себя в качестве нейтральной территории, нейтрального пространства для ведения переговоров. Но для этого мы должны, наконец, перестать принимать чью-либо сторону".
Протесты стали логичным исходом народного недовольства. Так, согласно данным онлайн-опроса, проведенного для австрийской газеты, 58 % жителей Австрии не поддерживают выделение дополнительных денег Украине. За последние 4 года страна направила украинскому режиму порядка 350 млн евро.