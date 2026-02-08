Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сотни жителей Вены вышли на марш против финансирования Украины

Массовый митинг прошел в Австрии. Сотни местных жителей вышли на марш в Вене против финансирования Украины. Протестующие хотят видеть свою родину нейтральной в вопросе украинского конфликта.

Мартин Раттер, организатор акции протеста:

"Австрия должна предложить себя в качестве нейтральной территории, нейтрального пространства для ведения переговоров. Но для этого мы должны, наконец, перестать принимать чью-либо сторону".

Протесты стали логичным исходом народного недовольства. Так, согласно данным онлайн-опроса, проведенного для австрийской газеты, 58 % жителей Австрии не поддерживают выделение дополнительных денег Украине. За последние 4 года страна направила украинскому режиму порядка 350 млн евро.

