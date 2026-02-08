Сотни жителей Вены вышли на марш против финансирования Украины

Массовый митинг прошел в Австрии. Сотни местных жителей вышли на марш в Вене против финансирования Украины. Протестующие хотят видеть свою родину нейтральной в вопросе украинского конфликта.

Мартин Раттер, организатор акции протеста:

"Австрия должна предложить себя в качестве нейтральной территории, нейтрального пространства для ведения переговоров. Но для этого мы должны, наконец, перестать принимать чью-либо сторону".