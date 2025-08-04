Сотрудники Boeing начали забастовку на заводах по производству истребителей

Сотрудники Boeing начали забастовку. Сразу три предприятия ВПК, которые производят истребители и беспилотник в Миссури, не работают.



Люди не довольны соцгарантиями и уровнем зарплат. Профсоюз уже говорит о длительной забастовке. А корпорация ссылается на то, что переживает не лучшие времена.



Отметим, курс акций Boeing пережил за последний год несколько резких падений из-за ЧП, которые случились с самолетами компании.