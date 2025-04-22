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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого во взрыве автомобиля в Балашихе

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Скриншот видео РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого во взрыве автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС ФСБ отметили, что в результате оперативных мероприятий был задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. По информации ФСБ, Кузин заминировал автомобиль в Балашихе, в результате чего погиб генерал-лейтенант Москалик.

В ФСБ уточнили, что взрывное устройство, сработавшее в припаркованном автомобиле при покушении на Москалика, было дистанционно приведено в действие с территории Украины.

Задержанный доставлен в Следственный комитет РФ для проведения следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела по статьям: "Террористический акт" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что есть основания полагать, что к убийству Москалика причастны спецслужбы Украины.

Взрыв автомобиля, в результате которого погиб Москалик, произошел 25 апреля из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. СК РФ квалифицировал произошедшее как убийство.

задержаниеФСБ России