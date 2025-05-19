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Социсследование: жители Литвы неделями не могут попасть к нужному врачу
Жители Литвы неделями не могут попасть к нужному врачу. Согласно новому социсследованию, каждый третий литовец ожидает приема специалиста от двух до четырех недель. Также 20 % респондентов сообщили, что ждали консультации от двух до трех месяцев. Только 12 % опрошенных заявили, что им удалось попасть на прием в течение недели.
В то же время 19 % респондентов признались, что за последние два года вообще не обращались к врачам. Среди них особенно много молодежи до 30 лет.