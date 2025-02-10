Соцопрос: 37 % европейцев считают, что ЕС распадется в ближайшие 20 лет

Более трети европейцев считают возможным распад Европейского союза в ближайшие 20 лет. Это следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям".

В распаде ЕС в среднем не сомневаются порядка 37 % жителей Европы. Наиболее высокий скепсис в отношении перспектив Евросоюза - в Болгарии (распад ЕС прогнозируют 52 % жителей), Швейцарии (46 %), Польше (41 %), в Румынии и Венгрии (40 %). Не лучше настроены немцы и французы - будущего ЕС не видят 39 % и 41 % опрошенных.