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Соцопрос: 37 % европейцев считают, что ЕС распадется в ближайшие 20 лет
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Более трети европейцев считают возможным распад Европейского союза в ближайшие 20 лет. Это следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям".
В распаде ЕС в среднем не сомневаются порядка 37 % жителей Европы. Наиболее высокий скепсис в отношении перспектив Евросоюза - в Болгарии (распад ЕС прогнозируют 52 % жителей), Швейцарии (46 %), Польше (41 %), в Румынии и Венгрии (40 %). Не лучше настроены немцы и французы - будущего ЕС не видят 39 % и 41 % опрошенных.