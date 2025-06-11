Соцопрос в Польше: почти 45 % опрошенных выступили за отставку Туска

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Почти половина опрошенных поляков хочет, чтобы премьер-министр Польши Дональд Туск ушел в отставку. Об этом говорят результаты опроса United Surveys, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на издание Wiadomosci.

Согласно результатам опроса, 44,8 % респондентов выступили за отставку Туска. 43,3 % респондентов придерживаются противоположного мнения. 11,9 % опрошенных затруднились ответить.

По словам доктора политических наук Ренаты Меньковской-Норкене, довольно большое количество респондентов, ответивших в ходе опроса, что Туск "вероятно, не должен уходить в отставку", объясняется отсутствием идей, кто бы мог его заменить на посту.

"Те, кто указал, что премьер-министру определенно не следует уходить в отставку, являются так называемыми последователями Туска. Остальные считают, что это может быть хорошей идеей, но они понятия не имеют, кем его заменить, и ожидают, что правительство останется коалиционным. Есть чувство разочарования и фрустрации, что Туск "не оправдал ожиданий", но нет альтернативного кандидата на пост премьер-министра, который бы реализовал политическую повестку дня", - пояснила она.

Опрос также показал, что у Туска могут возникнуть проблемы с формированием большинства в новом составе Сейма. Отмечается, что, если бы выборы в Сейм прошли сейчас, правящая партия "Гражданская платформа" получила бы 33 % голосов, что дало бы ей 185 депутатских кресел. За главную оппозиционную партию "Право и справедливость" (ПиС) проголосовали бы 30 % избирателей (166 депутатских мандатов). Партия "Конфедерация" получила бы 16 % голосов и провела бы в Сейм 79 своих депутатов. Таким образом, правительство мог бы сформировать альянс ПиС и "Конфедерации" (245 мест).