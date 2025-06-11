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Соцопрос в Польше: почти 45 % опрошенных выступили за отставку Туска
Почти половина опрошенных поляков хочет, чтобы премьер-министр Польши Дональд Туск ушел в отставку. Об этом говорят результаты опроса United Surveys, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на издание Wiadomosci.
Согласно результатам опроса, 44,8 % респондентов выступили за отставку Туска. 43,3 % респондентов придерживаются противоположного мнения. 11,9 % опрошенных затруднились ответить.
По словам доктора политических наук Ренаты Меньковской-Норкене, довольно большое количество респондентов, ответивших в ходе опроса, что Туск "вероятно, не должен уходить в отставку", объясняется отсутствием идей, кто бы мог его заменить на посту.
"Те, кто указал, что премьер-министру определенно не следует уходить в отставку, являются так называемыми последователями Туска. Остальные считают, что это может быть хорошей идеей, но они понятия не имеют, кем его заменить, и ожидают, что правительство останется коалиционным. Есть чувство разочарования и фрустрации, что Туск "не оправдал ожиданий", но нет альтернативного кандидата на пост премьер-министра, который бы реализовал политическую повестку дня", - пояснила она.
Опрос также показал, что у Туска могут возникнуть проблемы с формированием большинства в новом составе Сейма. Отмечается, что, если бы выборы в Сейм прошли сейчас, правящая партия "Гражданская платформа" получила бы 33 % голосов, что дало бы ей 185 депутатских кресел. За главную оппозиционную партию "Право и справедливость" (ПиС) проголосовали бы 30 % избирателей (166 депутатских мандатов). Партия "Конфедерация" получила бы 16 % голосов и провела бы в Сейм 79 своих депутатов. Таким образом, правительство мог бы сформировать альянс ПиС и "Конфедерации" (245 мест).
11 июня Сейм Польши проголосует по вопросу вотума доверия правительству Туска. Голосование инициировал сам политик после того, как кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский потерпел поражение во втором туре президентских выборов. В случае, если Сейм не поддержит предложение о вотуме доверия, премьер-министр должен подать президенту заявление об отставке.