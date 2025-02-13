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Соцсеть Х выплатит Трампу 10 млн долларов за блокировку аккаунта

Соцсеть Х согласилась выплатить Дональду Трампу компенсацию за блокировку аккаунта - это 10 млн долларов. Как уточняет The Wall Street Journal , именно такая сумма прописана в досудебном соглашении по иску хозяина Белого дома к компании.

Напомним, аккаунт Трампа был заблокирован после штурма Капитолия в январе 2021 года. После чего Трамп подал иск против компании, которая тогда называлась Twitter и еще не принадлежала Илону Маску.

Адвокаты президента США также будут добиваться урегулирования его иска к Google из-за блокировки канала в YouTube.

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