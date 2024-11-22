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Швейцария больше не нейтральна! Совет ЕС решил включить эту страну в "военный Шенген"
Швейцария больше не нейтральна. Страна станет участником "военного шенгена" в Евросоюзе.
Совет ЕС принял решение включить страну в программу для быстрой переброски войск по всей территории Европы без задержек на границах.
Проект "военной мобильности начали разрабатывать ЕС и НАТО в 2018 году. Он направлен на максимальное упрощение процедур по переброске войск альянса по территории Европы.
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