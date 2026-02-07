Совет мира может начать работу 19 февраля в Вашингтоне

Трамп ускоряет усилия по палестинскому вопросу. Как сообщает Axios, администрация США планирует провести встречу высокого уровня, посвященную Совету мира для Газы. Отмечается, что первая встреча лидеров запланирована на 19 февраля в Вашингтоне.





Мероприятие преследует две цели: объединить участников Совета мира и собрать средства на восстановление Газы. Палестинский анклав, опустошенный более чем двумя годами войны, нуждается в миллиардах долларов на восстановление. При этом портал уточняет, что планы остаются на предварительной стадии и могут в любой момент измениться. Более того, Белый дом пока эту информацию не подтвердил.