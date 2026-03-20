Совет мира согласовал предложения по реконструкции сектора Газа

Совет мира согласовал предложения по реконструкции сектора Газа. Все посредники по урегулированию ситуации в анклаве одобрили рамочное соглашение. Оно должно вдохнуть новую жизнь в населенные пункты и приблизить палестинский вопрос к урегулированию путем переговоров. Об этом заявил высокий представитель совета в секторе Газа.

Документ уже готов, для перехода к его реализации остается добиться от палестинского движения ХАМАС и других группировок в Газе полного разоружения.

сектор ГазаСовет мира