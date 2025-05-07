Советская станция "Космос-482" упадет на Землю 9-10 мая

Советская межпланетная станция "Космос-482", которая в 1972 году не достигла Венеры, упадет на Землю 9-10 мая, вероятность ущерба крайне мала, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"По данным баллистических расчетов, "Космос-482" должен войти в плотные слои атмосферы 9-10 мая. Диаметр аппарата - около метра, масса - менее 500 кг, что почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата "Союз", в котором экипаж возвращается на Землю", - говорится в сообщении.

Станция была запущена к Венере в 1972 году, однако из-за нештатной работы разгонного блока аппарат не вышел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите. Со временем из-за трения о верхние слои атмосферы высота орбиты стала снижаться.

В госкорпорации уточнили, что вероятность ущерба от падения "Космоса-482" крайне мала. Траектория движения аппарата мониторится как российскими, так и зарубежными средствами слежения, а координаты точки вхождения аппарата в атмосферу уточняются по мере снижения его орбиты.

Как рассказали в "Роскосмосе", на околоземной орбите находятся тысячи отработавших космических аппаратов. За прошлый год в атмосферу вошёл 1981 космический объект естественного и искусственного происхождения.