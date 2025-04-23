Совсем скоро: документальный фильм о белорусских IT-специалистах

Когда политическая ситуация внутри страны стала псевдодемократии невыгодна, а внешнее управление невозможным, риторика изменилась на 180 градусов. А человеческий ресурс в лице IT-специалистов начали, не стесняясь, вывозить, называя это красивым английским словом "релокация". Однако время все расставило на свои места - компании и IT-специалисты, попробовав западную свободу, открытость, толерантность и демократию, начали возвращаться домой. В Беларусь.

За любым бизнесом стоят люди. Санкции - это не просто попытка разрушить бизнес, но и лишить людей равновесия, загнать в долги, заставить ненавидеть страну, в которой все это с ними происходит. Но в Беларуси так не сработало. Какой-то бизнес санкции сплотили, сделали его более гибким и адаптивным, кого-то именно санкции и так называемая релокация убедила, что миграцию и туризм не нужно путать, а ждут тебя всегда только дома. "Белорусский код" - смотрите документальный фильм о белорусских айтишниках 24 апреля в вечернем эфире после "Панорамы".