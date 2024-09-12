"Союз МС-25" отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Корабль "Союз МС-25" возвращается на Землю. 2 часа назад экипаж отстыковался от Международной космической станции. И в эти минуты спускаемый аппарат корабля входит в плотные слои атмосферы.

К 15:00 планируется посадка в 147 километрах от города Жезказган в Казахстане. На Землю возвращаются российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.