Союзное государство оказало помощь учреждениям образования ЛНР на сумму 17,5 млн рублей

125 млн российских рублей на оказание помощи Донбассу за 3 года выделило Союзное государство. Финансирование направлено на развитие образования, в первую очередь на оборудование учебных заведений в регионах.

Очередную партию гуманитарной помощи детям Донбасса передал Дмитрий Мезенцев. Союзное государство оснастило пять колледжей Луганской Народной Республики на общую сумму почти в 17,5 млн рублей.

Леонид Пасечник, глава ЛНР:

"Если вернуться к истории, сначала разобщили Союз, потом, я думаю, нас разобщили на классы - богатых и бедных. Чтобы собрать эту конструкцию в обратном направлении к мощному союзу государств, нужно начинать с детей и воспитывать в них чувство коллективизма".