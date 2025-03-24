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Союзное государство оказало помощь учреждениям образования ЛНР на сумму 17,5 млн рублей
125 млн российских рублей на оказание помощи Донбассу за 3 года выделило Союзное государство. Финансирование направлено на развитие образования, в первую очередь на оборудование учебных заведений в регионах.
Очередную партию гуманитарной помощи детям Донбасса передал Дмитрий Мезенцев. Союзное государство оснастило пять колледжей Луганской Народной Республики на общую сумму почти в 17,5 млн рублей.
Леонид Пасечник, глава ЛНР:
"Если вернуться к истории, сначала разобщили Союз, потом, я думаю, нас разобщили на классы - богатых и бедных. Чтобы собрать эту конструкцию в обратном направлении к мощному союзу государств, нужно начинать с детей и воспитывать в них чувство коллективизма".
Это уже шестая гуманитарная миссия Союзного государства в Донбасс. В этот раз для 12 учреждений образования ДНР и ЛНР приобрели оборудование и сертификаты для обустройства 26 классов. Постоянный комитет Союзного государства ожидает заявки от министерств образования ДНР и ЛНР на оснащение учреждений в 2025 году.