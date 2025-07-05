Создание BRICS Cloud обсудят на саммите в Рио-де-Жанейро

Вопрос создания облачного сервиса БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил директор департамента по вопросам науки, технологий, инноваций и интеллектуальной собственности МИД Бразилии Эужениу Варгас Гарсия, информирует РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, какие темы из области науки и инноваций планируется обсудить на саммите, Варгас Гарсия ответил, что есть предложение, которое также должно пройти через других председателей БРИКС.

"Это облачный сервис объединения BRICS Cloud. Иногда используется облачное пространство, которое зачастую находится не в странах БРИКС, а в другой стране. Это не очень суверенный подход, поэтому в Бразилии мы пытаемся привлечь капитал для инвестиций в создание центров хранения и обработки данных", - рассказал представитель МИД Бразилии.

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля.