Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Спад немецкой экономики связан с отказом сотрудничества с Россией

Экономика ФРГ неконкурентоспособна из-за отказа от энергетического сотрудничества с Россией, считает спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Его заявление подтверждает статистика. Только в 2025 году промышленные компании Германии сократили 124 тыс. сотрудников, что вдвое больше чем двумя годами ранее. Также в начале 2026-го представитель немецкой оппозиции Алис Вайдель заявляла о рекордном уровне банкротств в ФРГ.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

экономикаГерманияРоссия