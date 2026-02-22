3.73 BYN
Спад немецкой экономики связан с отказом сотрудничества с Россией
Автор:Редакция news.by
Экономика ФРГ неконкурентоспособна из-за отказа от энергетического сотрудничества с Россией, считает спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Его заявление подтверждает статистика. Только в 2025 году промышленные компании Германии сократили 124 тыс. сотрудников, что вдвое больше чем двумя годами ранее. Также в начале 2026-го представитель немецкой оппозиции Алис Вайдель заявляла о рекордном уровне банкротств в ФРГ.