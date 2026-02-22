Спад немецкой экономики связан с отказом сотрудничества с Россией

Его заявление подтверждает статистика. Только в 2025 году промышленные компании Германии сократили 124 тыс. сотрудников, что вдвое больше чем двумя годами ранее. Также в начале 2026-го представитель немецкой оппозиции Алис Вайдель заявляла о рекордном уровне банкротств в ФРГ.