Спасатели обнаружили седьмого погибшего под завалами жилого дома в Саратове

Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего в ходе разбора завалов в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сведения МЧС РФ.

Сообщается, что в настоящее время общее число погибших составляет семь человек, в том числе один ребенок. В ГУ МЧС по региону уточнили, что было обнаружено тело женщины.