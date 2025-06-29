Спасатели устраняют последствия непогоды в Минске и Минской области. По оперативной информации, зафиксировано 5 случаев падения деревьев в 3 районах области: Дзержинском, Минском и Солигорском. В агрогородке Ждановичи упавшее дерево повредило легковой автомобиль. В Минске спасатели выезжали на 5 случаев распиловки деревьев в разных районах города. Пострадавших нет. На завтра из-за сильного ветра в стране также объявлен оранжевый уровень опасности.