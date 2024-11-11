Спасти демографию или заселить Марс? Зачем Дурову 100 детей, а Маску - семейный комплекс

Много детей - хорошо, но все ли, о чем пойдет речь дальше, им будет во благо. Это будет выгодно науке или все делается ради выгоды? Разобрались в теме в "Плане Б".

Илон Маск и Павел Дуров - два миллиардера, которые последние годы с абсолютной чистотой говорят о детях, оба слишком обеспокоены мировой демографической ситуацией. Причем в 2021 году, по версии Forbеs, в список богатейших наследников российских миллиардеров вошли двое детей Дурова.

Причем на каждого из детей приходилось по 8,6 млрд долларов. Летом 2024-го жительница Швейцарии Ирина Болгар заявила в соцсетях, что воспитывает еще троих детей от Павла Дурова. Между родителями идут публичные разборки. Главное, что Дуров решил не ждать опубликования других историй и заявил, что у него более 100 детей в 12 странах. У себя в Telegram он написал, что 15 лет назад стал донором спермы, так как в клинике сказали, что это его гражданский долг. А еще и высококачественного материала не хватает.

В этом же сообщении Дуров сделал рекламу одной из клиник и написал: "Там еще есть материал, успейте приобрести". А на "Авито" даже появилось предложение о продаже генетического материала Дурова за 1 млн рублей, но сообщение заблокировали. Конечно, понимая статус Дурова, сложно представить, что он не понимал, какая после этого последует реакция.

Но ответственность за слова была точно не на первом месте. А что будет, если детей станет еще больше? А что, если, не зная того, его биологические дети начнут рожать своих детей? Экономисты констатировали скорый приход демографической зимы, при которой уровень рождаемости упадет ниже уровня воспроизводства. Но могут ли изменить мировую тенденцию такие поступки? Или стоит готовиться к мутациям? Вопросы остаются открытыми.

Другой многодетный миллиардер, Илон Маск, тоже не остался в стороне. У него летом 2024 года родился 12-й ребенок, и это только известный. Основатель Tesla строит в Техасе некий семейный комплекс для всех своих детей и их матерей. Хочет, чтобы все жили вместе, а он их будет только навещать. И это слишком схоже с его другой идеей, которой он грезит, - заселить Марс. Добровольцев, правда, столько нет, чтобы колонизировать эту планету. Для того, чтобы это произошло, нужно каждые два года туда отправлять по 100 человек. На данный момент имеется немногим больше только 100 космонавтов и астронавтов.

Но Маск уверен, что ему достаточно несколько дней, чтобы подготовить к переселению людей на Марс. Вообще, он прагматично подошел к вопросу, изучив потенциал каждой из планет. Венера для него - кислотная ванная с супервысоким давлением. Юпитер и Сатурн расположены слишком далеко от Солнца, а Луна маловата и не пышет ресурсами. Марс - ближайшая планета к Земле, и в сравнении с другими там не очень жарко и не очень холодно, а в сутках насчитывается 24 часа 39 минут.

Маск обещает, что к 2050 году на Марсе будут жить 1 млн землян. Но можно ли обмануть природу? Ученые-биологи опять же напомнили, что популяция будет скудной - на Марсе недостаточно генетического разнообразия, а это чревато мутациями.

Есть книга "Город на Марсе", в которой автор утверждает, что на поверхности этой планеты гравитация составляет примерно на 38 % меньше земной. При таком показатели развития эмбрионов в движении сперматозоидов невозможны. К тому же высокая радиация просто убьет эмбрион или, в лучшем случае, произойдет мутация в утробе матери.