Украинские военные дезертируют не только с поля боя, но и тренировочных площадок. Во время обучения солдат ВСУ во Франции несколько десятков военнослужащих 155-й механизированной бригады сбежали из расположения части. И этот факт официальный Париж скрыть не смог.



Появление новых солдат-мигрантов в Европе подтвердил Генштаб Франции, сообщает агентство "Эдженси Франс Пресс". По информации украинских СМИ, число выехавших под предлогом обучения и бежавших таким образом из Украины солдат 155-й механизированной бригады исчисляется сотнями.



Интересные моменты: на территории Франции данный факт дезертирства не считается преступлением, а значит, и поиски сбежавших объявлять никто не будет.