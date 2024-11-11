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Спастись любой ценой. Украинские военные дезертируют прямо с тренировочных площадок
Украинские военные дезертируют не только с поля боя, но и тренировочных площадок. Во время обучения солдат ВСУ во Франции несколько десятков военнослужащих 155-й механизированной бригады сбежали из расположения части. И этот факт официальный Париж скрыть не смог.
Появление новых солдат-мигрантов в Европе подтвердил Генштаб Франции, сообщает агентство "Эдженси Франс Пресс". По информации украинских СМИ, число выехавших под предлогом обучения и бежавших таким образом из Украины солдат 155-й механизированной бригады исчисляется сотнями.
Интересные моменты: на территории Франции данный факт дезертирства не считается преступлением, а значит, и поиски сбежавших объявлять никто не будет.
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