Спецпосланник РФ заявил о прогрессе в переговорах по Украине, несмотря на "разжигателей войны" из ЕС

В Абу-Даби начался второй день переговоров по украинскому урегулированию, об этом сообщает ТАСС. Встреча вновь проходит в закрытом режиме.

Их главная цель - поиск путей к мирному урегулированию, при этом ключевые разногласия остаются прежними: это территориальный вопрос и будущие гарантии безопасности.

Спецпосланник российского президента Кирилл Дмитриев перед началом второго дня заявил о прогрессе в мирном соглашении с Украиной, несмотря на "разжигателей войны" из Британии и Европы.

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами:

"Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что разжигатели войны из Европы и Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, пытаются в него влезть. И чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть и идет хорошее, позитивное движение вперед".

Деталями предстоящей встречи поделился секретарь СНБО Украины Умеров. По его словам, работа идет в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций.