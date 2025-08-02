Спецпосланник США прибудет в Москву



Вероятно, Уиткофф привезет в Москву новые предложения по урегулированию конфликта. Между тем внешнеполитическая дубинка Трампа становится все менее увесистой: закон о санкциях, который рассматривается в Конгрессе, будет принят не ранее середины сентября или даже позднее.



Это означает, что американский президент так и не обретет право применять разрушительные меры. Впрочем, эксперты и без того сомневались, что он рискнет таковые применить - пресловутые вторичные санкции в 100 и тем более в 500 % просто парализуют мировую экономику. А это Штатам повредит ничуть не меньше, чем Китаю, Индии или России.