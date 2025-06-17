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Спецпосланник Трампа планирует визит в Минск
Автор:Редакция news.by
Reuters со ссылкой на источники заявляет, спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь и встретиться с Александром Лукашенко.
Агентство отмечает, точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам по Украине.
Как уточняют журналисты, не исключено, что поездка может быть отменена или изменена в последний момент.
Фото РИА Новости