Спецпосланник Трампа планирует визит в Минск

Reuters со ссылкой на источники заявляет, спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь и встретиться с Александром Лукашенко.

Агентство отмечает, точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам по Украине.

Как уточняют журналисты, не исключено, что поездка может быть отменена или изменена в последний момент.