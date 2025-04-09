Спецслужбы Кыргызстана предотвратили попытку госпереворота в стране

Фото пресс-службы ГКНБ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e70f8a46-ed4b-4de5-8711-e8816bd40dd6/conversions/d65ccefd-8e8c-4942-8bb5-adf63f5575ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e70f8a46-ed4b-4de5-8711-e8816bd40dd6/conversions/d65ccefd-8e8c-4942-8bb5-adf63f5575ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e70f8a46-ed4b-4de5-8711-e8816bd40dd6/conversions/d65ccefd-8e8c-4942-8bb5-adf63f5575ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e70f8a46-ed4b-4de5-8711-e8816bd40dd6/conversions/d65ccefd-8e8c-4942-8bb5-adf63f5575ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

9 апреля в Бишкеке сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сорвали попытку организовать массовые беспорядки, которые должны были перерасти в государственный переворот. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, подчеркнув, что операция проводилась для защиты конституционного строя и прав граждан.

По данным ГКНБ, злоумышленники планировали дестабилизировать ситуацию в стране, разжигая межнациональную рознь через локальные конфликты, которые затем должны были вылиться в масштабные протесты и хаос. Главной целью группы было свержение действующей власти. Спецслужбы выявили и задержали участников заговора, один из которых находился за границей, предположительно в ОАЭ.

Как уточнили в ГКНБ, для провокации готовился фальшивый видеоролик с изображением избитой киргизской девушки, якобы пострадавшей от иностранцев. Этот материал должен был вызвать патриотический гнев и мобилизовать молодежь на беспорядки. Далее в дело должны были вступить вооруженные группы, которые спровоцировали бы столкновения и погромы в местах проживания и работы иностранных граждан, повторяя сценарий беспорядков в Бишкеке в мае 2024 года, когда пострадали выходцы из Юго-Восточной Азии.

"Аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой оппозицией", - отметили в ГКНБ, добавив, что координация действий велась из-за рубежа.

В результате проведенных ГКНБ мероприятий пресечена попытка организации массовых беспорядков на финальном этапе подготовки и реализации указанных планов, подчеркнули в ведомстве.

В данный момент спецслужбы сосредоточены на поимке организаторов, а имена задержанных пока не раскрываются в интересах следствия.