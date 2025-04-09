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Спецслужбы Кыргызстана предотвратили попытку госпереворота в стране
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9 апреля в Бишкеке сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сорвали попытку организовать массовые беспорядки, которые должны были перерасти в государственный переворот. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, подчеркнув, что операция проводилась для защиты конституционного строя и прав граждан.
По данным ГКНБ, злоумышленники планировали дестабилизировать ситуацию в стране, разжигая межнациональную рознь через локальные конфликты, которые затем должны были вылиться в масштабные протесты и хаос. Главной целью группы было свержение действующей власти. Спецслужбы выявили и задержали участников заговора, один из которых находился за границей, предположительно в ОАЭ.
Как уточнили в ГКНБ, для провокации готовился фальшивый видеоролик с изображением избитой киргизской девушки, якобы пострадавшей от иностранцев. Этот материал должен был вызвать патриотический гнев и мобилизовать молодежь на беспорядки. Далее в дело должны были вступить вооруженные группы, которые спровоцировали бы столкновения и погромы в местах проживания и работы иностранных граждан, повторяя сценарий беспорядков в Бишкеке в мае 2024 года, когда пострадали выходцы из Юго-Восточной Азии.
"Аналогичные провокации планировались в отношении граждан Кыргызской Республики и представителей правоохранительных органов с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой оппозицией", - отметили в ГКНБ, добавив, что координация действий велась из-за рубежа.
В результате проведенных ГКНБ мероприятий пресечена попытка организации массовых беспорядков на финальном этапе подготовки и реализации указанных планов, подчеркнули в ведомстве.
В данный момент спецслужбы сосредоточены на поимке организаторов, а имена задержанных пока не раскрываются в интересах следствия.
Фото пресс-службы ГКНБ