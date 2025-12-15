Спецслужбы Латвии призывают граждан не ездить в Беларусь и Россию

Вильнюс, наконец, заявил о готовности к переговорам с Минском, но в особом формате. По сообщениям литовских СМИ, которые ссылаются на заявление главы МИД балтийской республики, речь идет об обсуждении вопросов на уровне послов по особым поручениям.

До сих пор Вильнюс воздерживался от контактов с Минском на политическом уровне, полагая, что все разногласия можно урегулировать на "техническом" уровне, как его называют литовские власти. Это означает взаимодействие на уровне ведомств, таких как, например, пограничные службы.

Тем временем латвийские спецслужбы решили выступить с призывом к гражданам отказаться от поездок в Беларусь и Россию на рождественские и новогодние праздники. Соответствующий пост появился на официальной страничке Службы государственной безопасности в социальной сети X. Там службисты пугают латвийцев разведывательной деятельностью и возможной вербовкой.

Подобные "страшилки" регулярно распространяет МИД Латвии. Несмотря на это, тысячи людей по-прежнему выбирают как Беларусь, так и Россию в качестве направления для своего отдыха.