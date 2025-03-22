Spiegel: Личные данные нескольких высокопоставленных членов команды Трампа утекли в Сеть

Новый скандал произошел с утечкой данных. Номера телефонов, пароли и личные данные нескольких высокопоставленных членов команды Трампа утекли в Сеть - об этом пишет немецкое издание Spiegel.

По данным журнала, речь идет, в частности, о советнике по нацбезопасности Майке Уолтце, директоре нацразведки Тулси Габбард и главе Пентагона Пите Хегсете. Причем допускается, что большинство из слитых номеров телефонов и адресов электронной почты еще используется своими владельцами. Они связаны с аккаунтами политиков в соцсетях и приложениях.

Очевидно, в США присутствуют серьезные проблемы с обеспечением информационной безопасности, делает вывод издание. Дело в том, что еще не утих скандал с обсуждением военной операции против хуситов в мессенджере Signal, куда был случайно добавлен журналист издания Atlantic.