Spiеgel: сокращение американского присутствия в Европе будет радикальным

Немецкий журнал Spiegel сообщает, что глава Пентагона Пит Хегсет сообщил своим европейским коллегам шокирующие новости о сокращении американского военного присутствия в Старом Свете.

В июне Вашингтон ждет от партнеров предложений, связанных с передачей в их ведение тех или иных оборонных объектов и сфер контроля. По данным издания, выводом одной только американской бригады численностью 5 тыс. штыков дело не ограничится: будет также значительно сокращено количество стратегических бомбардировщиков в Европе.

Вернется в Новый Свет также треть истребителей. Наконец, Пентагон больше не намерен предоставлять в распоряжение НАТО свои подводные лодки.