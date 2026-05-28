3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Spiеgel: сокращение американского присутствия в Европе будет радикальным
Немецкий журнал Spiegel сообщает, что глава Пентагона Пит Хегсет сообщил своим европейским коллегам шокирующие новости о сокращении американского военного присутствия в Старом Свете.
В июне Вашингтон ждет от партнеров предложений, связанных с передачей в их ведение тех или иных оборонных объектов и сфер контроля. По данным издания, выводом одной только американской бригады численностью 5 тыс. штыков дело не ограничится: будет также значительно сокращено количество стратегических бомбардировщиков в Европе.
Вернется в Новый Свет также треть истребителей. Наконец, Пентагон больше не намерен предоставлять в распоряжение НАТО свои подводные лодки.
На сегодня мощь альянса приблизительно наполовину обеспечивается американским ресурсом: снижение этого вклада окажется максимально радикальным и масштабным, утверждает немецкий журнал. Главная забота европейских генералов теперь - найти хотя бы временный вариант решения проблемы. В целом же ощутимое снижение военного потенциала как ЕС, так и НАТО совершенно неизбежно.