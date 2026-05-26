Спонсоры ЕС массово выходят из чешской коалиции по закупке оружия для Киева
Европейская солидарность дала очередную трещину. Как сообщают СМИ, чешская коалиция по закупке артиллерийских снарядов для Украины лишилась ровно половины своих участников.
Президент Чехии признал, что из 18 государств-доноров в проекте осталось всего 9. Остальные союзники тихо и без лишнего шума свернули финансирование, посчитав миссию выполненной, а свои бюджеты - не резиновыми.
Западные военные в кулуарах жалуются, что спонсорам стало как-то неудобно платить за миллионы снарядов на фоне того, как новое руководство самой Чехии во главе с премьером Бабишем категорически отказалось тратить на эту затею хотя бы один евро из собственного кармана.
В итоге Киев рискует остаться на голодном пайке, поскольку в рамках этой инициативы украинцам было поставлено до 50 % всех крупнокалиберных боеприпасов.