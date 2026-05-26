Европейская солидарность дала очередную трещину. Как сообщают СМИ, чешская коалиция по закупке артиллерийских снарядов для Украины лишилась ровно половины своих участников.

Президент Чехии признал, что из 18 государств-доноров в проекте осталось всего 9. Остальные союзники тихо и без лишнего шума свернули финансирование, посчитав миссию выполненной, а свои бюджеты - не резиновыми.

Западные военные в кулуарах жалуются, что спонсорам стало как-то неудобно платить за миллионы снарядов на фоне того, как новое руководство самой Чехии во главе с премьером Бабишем категорически отказалось тратить на эту затею хотя бы один евро из собственного кармана.