Среди жертв в авиакатастрофе в Амурской области есть гражданин Беларуси

Министерство иностранных дел подтвердило гибель гражданина Беларуси в авиакатастрофе в Амурской области Российской Федерации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

"С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами. Дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - заявили в ведомстве.