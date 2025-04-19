Срок действия объявленного Россией пасхального перемирия истек

Срок действия пасхального перемирия, объявленного президентом России с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, истек. Об этом сообщает ТАСС.

О перемирии 19 апреля объявил президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба генералом армии Валерием Герасимовым. Оно действовало суммарно 30 часов. В Минобороны РФ уточнили, что "в соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях". В ведомстве также отметили, что Герасимовым были "отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий".

Верховный главнокомандующий ВС РФ подчеркнул, что российские войска должны быть готовы отразить атаки, если Украина будет нарушать пасхальное перемирие. РФ имеет в виду такой сценарий, поскольку мораторий на удары по энергообъектам, который был объявлен на 30 дней с 18 марта, Киев нарушил более 100 раз, Москва при этом соблюдала договоренность. Путин отмечал, что реакция Украины покажет, насколько искренне она желает и способна участвовать в мирных переговорах.

При этом, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск у Сухой Балки и Богатыря в ДНР, которые были отражены. Также в течение ночи ВСУ применили 48 БПЛА, в том числе один - по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли позиции российских войск, осуществили 900 ударов БПЛА и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены гражданские объекты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не давал команд по продлению пасхального перемирия.

Это второе перемирие за время специальной военной операции. Первое объявлялось в 2023 году по случаю Рождества - с 12:00 мск 6 января до 00:00 мск 7 января. Оно не соблюдалось Киевом, что в Кремле тогда назвали "циничной и необъяснимой реакцией".