США гарантировали Польше сохранение военного присутствия на ее территории

США дали официальные гарантии Польше относительно сохранения американского военного присутствия на ее территории. Соответствующий документ был направлен правительству и администрации президента страны, сообщили в МИД Польши.

На сегодняшний день Штаты разместили в Польше около 10 тысяч военнослужащих, но Варшава готова принять еще такое же количество американских военных, построив для них необходимую инфраструктуру.