США гарантировали Польше сохранение военного присутствия на ее территории
Автор:Редакция news.by
США дали официальные гарантии Польше относительно сохранения американского военного присутствия на ее территории. Соответствующий документ был направлен правительству и администрации президента страны, сообщили в МИД Польши.
На сегодняшний день Штаты разместили в Польше около 10 тысяч военнослужащих, но Варшава готова принять еще такое же количество американских военных, построив для них необходимую инфраструктуру.
В Минобороны страны продолжают настаивать, что контингенты США являются "еще одной гарантией от нападения России".