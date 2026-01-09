США готовы выплатить жителям Гренландии от 10 до 100 тыс. долларов

Дональд Трамп допустил, что ему придется сделать выбор между контролем над Гренландией и сохранением НАТО. В интервью The New York Times президент США не дал прямого ответа на вопрос, что для него важнее, но при этом дал понять, что Трансатлантический альянс, по сути, бесполезен без Соединенных Штатов в его основе.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что штатам нужна Гренландия для обороны. В Дании ответили: в случае вторжения Вашингтона они сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы. Также появилась информация о том, что американские чиновники рассматривают возможность выплатить жителям Гренландии от 10 до 100 тыс. долларов.