США готовят захват иранских танкеров и усиливают давление на Тегеран

Белый дом пытается усилить экономическое давление на Тегеран и вынудить его пойти на уступки в отношении своей ядерной программы. По информации телеканала Habertürk, что касается ядерного досье, Вашингтон и Тегеран смогли достичь договоренностей практически по 80 % вопросов.

Обогащенный уран Ирана в объеме 440-450 кг, как отмечают журналисты, якобы может быть направлен в третью страну, в том числе в Турцию или Пакистан. В МИД Ирана полностью исключили отправку его в США. Ранее Тегеран снова перекрыл Ормузский пролив. Исламская Республика заявила, что откроет его только после того, как Вашингтон снимет свою морскую блокаду.