США готовятся к активным действиям на Ближнем Востоке
Ситуация в Украине, двусторонние отношения и перспективы урегулирования конфликтов, в том числе в Иране - Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продолжался более полутора часов.
Трамп рассказал в подробностях о его содержании. Известно, что Москва предложила объявить перемирие с Украиной на период Дня Победы. Трамп эту идею поддержал, а также заявил, что в вопросе переговоров между Киевом и Москвой есть заметный прогресс, который может увенчаться вскоре видимым результатом.
Дональд Трамп, президент США:
"Я не говорил с Путиным о космосе, нет. Я говорил с ним об Украине и немного об Иране. Я обсудил несколько разных тем, в основном об Украине, и у нас состоялся очень хороший разговор. Я думаю, мы найдем решение относительно быстро, надеюсь. Думаю, ему бы хотелось увидеть решение, могу вам сказать. И это хорошо. Он сказал мне, что хотел бы участвовать в решении вопроса с обогащенным ураном, если сможет нам в этом помочь. Я ответил, что мне гораздо важнее, чтобы он участвовал в прекращении войны с Украиной. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие!"
Слова Трампа являются в какой-то степени подтверждением публикаций в американских СМИ, авторы которых ссылаются на источники в Пентагоне и Белом доме. Судя по всему, Вашингтон разочаровался в перспективах переговоров с Ираном. Военные изучают сейчас возможную реакцию Тегерана в случае, если США объявят о своей победе и выведут из региона войска.
С другой стороны, есть приметы того, что Пентагон готовит диверсионную операцию, имеющую целью захватить и вывезти иранский обогащенный уран. На Ближний Восток переброшены три самолета, используемых в ходе спецопераций: в частности, именно они были задействованы в рейде в Каракас и похищении Мадуро.
Появление у границ Ирана этих машин может означать, что США готовятся к локальной наземной операции с применением ограниченного контингента войск.