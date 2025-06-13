США готовятся к протестам из-за ударов по Ирану

Президент США, отмечают СМИ, выразил готовность защищать Израиль в случае ответного удара Ирана, а также созвал заседание кабинета министров для обсуждения атаки ЦАХАЛа. Американские власти готовятся и к вероятной реакции населения на удары по Ирану. Сообщается, что полиция Нью-Йорка развертывает дополнительные силы для защиты местных еврейских и израильских объектов. Баррикады начали возводить и в Вашингтоне. Там правоохранители оцепили вход в Посольство Израиля.