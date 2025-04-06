США грозят Ирану ракетными ударами

Решение принято в связи с угрозами США и активизацией в регионе как израильских, так и американских сил. Ранее в администрации Трампа пригрозили, что Иран "исчезнет к сентябрю", если не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием. Сейчас Штаты активно размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке. На фоне американской угрозы президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу, а иранский народ призвал к единству, чтобы заставить противников задуматься о последствиях их выпадов в адрес Тегерана.