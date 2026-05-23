США и Иран близки к подписанию 60-дневного меморандума о взаимопонимании, сообщает портал Axios. Главный вопрос - ядерный - при этом не будет решен. Вместо этого документ создаст почву для переговоров. Иран обязуется никогда не разрабатывать оружие массового поражения, и обе стороны будут вести переговоры о приостановке тегеранской программы обогащения урана.

США также обсудят снятие санкций и разморозку иранских средств в течение срока действия меморандума, но эти шаги будут реализованы только в рамках окончательных договоренностей. В условия сделки также входит завершение войны между Израилем и "Хезболлой" в Ливане. Если меморандум будет подписан, то на весь его период Ормузский пролив вновь будет открыт, судоходство станет осуществляться без пошлин, а США снимут блокаду портов Исламской Республики.