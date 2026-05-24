США и Иран практически согласовали рамки двухэтапной сделки

Переговоры между США и Ираном вышли на финишную прямую. Режим прекращения огня на Ближнем Востоке, по данным американских СМИ, продлевается еще на 60 дней.

Сообщается, что верховный лидер Ирана якобы одобрил рамочное соглашение. Вашингтон на первом этапе обязуется полностью снять морскую блокаду и открыть Ормузский пролив для судоходства. На втором этапе стороны перейдут к детальному обсуждению сворачивания ядерной программы Тегерана.