США и Израиль атаковали нефтяной хаб Ирана

США и Израиль нанесли удар по иранскому острову Харк, который является нефтяным хабом для исламской республики. Как сообщает Mehr, над островом поднимаются столбы дыма.

Президент США Дональд Трамп ранее угрожал уничтожить там нефтяную инфраструктуру, если Иран не откроет Ормузский пролив. Озвученное время Х для Тегерана - 20:00 по восточному времени (04:00 8 апреля по Минску). 7 апреля Вашингтон поднимает ставки в конфликте с Ираном, угрожая стереть с лица земли гражданскую инфраструктуру страны, если Тегеран не пойдет на заключение договора.

КСИР в свою очередь пригрозил ударами за пределами Ближнего Востока по инфраструктурам США и их союзников.

Тем временем СМИ сообщают, что борт с высшим командованием США взял курс на Израиль. Обычно подобные перелеты связаны с решением стратегических задач или дипломатических миссий на международной арене. Как сообщает Axios, глава Белого дома колеблется между ударами по Ирану и новой попыткой договориться. При этом, как утверждают источники, сам Трамп занимает самую жесткую позицию в своей команде, тогда как часть его окружения выступает за попытку дожать сделку дипломатически.