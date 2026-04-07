Ближний Восток продолжает полыхать. США и Израиль нанесли авиаудар по иранскому городу Пардис: 6 человек погибли.

Также серия мощных взрывов прогремела в городах Шираз и Тебриз. Кроме того Израиль атаковал международный аэропорт Мехрабад в Тегеране. Ранее ЦАХАЛ заявил, что завершил серию авиаударов с целью нанесения ущерба инфраструктуре в Иране.

В свою очередь иранская армия выпустила новую партию баллистических ракет по израильской территории. Также атакован нефтехимический комплекс в городе Эль-Джубайль в Саудовской Аравии, в результате чего вспыхнул крупный пожар на энергетических объектах. По данным СМИ, данный промышленный район обеспечивает около 6-8 % всей мировой нефтехимической продукции.