США и Китай намерены продлить паузу в вопросе взаимных пошлин на 90 дней

США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней. Это намерены сделать во время торговых переговоров в Швеции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание South China Morning Post.

Ожидается, что в ходе третьего раунда переговоров, который начнется в понедельник в Стокгольме, стороны обсудят основные спорные вопросы, однако конкретных результатов не будет достигнуто. В это время обе страны обязуются не вводить новые пошлины и не усугублять торговую войну.

Ситуация между Китаем и США фактически представляет собой торговую войну, начавшуюся после введения в феврале президентом США Дональдом Трампом пошлины в 10 % на все китайские товары. В марте эта ставка была увеличена до 20 %, а затем после ряда взаимных мер пошлина США на китайские товары возросла до 145 %, в то время как для американских поставщиков в Китае она составила 125 %.