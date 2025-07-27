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США и Китай намерены продлить паузу в вопросе взаимных пошлин на 90 дней
США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней. Это намерены сделать во время торговых переговоров в Швеции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание South China Morning Post.
Ожидается, что в ходе третьего раунда переговоров, который начнется в понедельник в Стокгольме, стороны обсудят основные спорные вопросы, однако конкретных результатов не будет достигнуто. В это время обе страны обязуются не вводить новые пошлины и не усугублять торговую войну.
Ситуация между Китаем и США фактически представляет собой торговую войну, начавшуюся после введения в феврале президентом США Дональдом Трампом пошлины в 10 % на все китайские товары. В марте эта ставка была увеличена до 20 %, а затем после ряда взаимных мер пошлина США на китайские товары возросла до 145 %, в то время как для американских поставщиков в Китае она составила 125 %.
В результате стороны пришли к соглашению о взаимном снижении пошлин до 10 % на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10 %, а США взимают 30 % с китайской продукции, учитывая действующую "фентаниловую пошлину" в 20 %. В конце весны и начале лета обе стороны начали обвинять друг друга в нарушении предварительных договоренностей.