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США и КНР договорились приостановить действие 24-процентного таможенного тарифа
Китай и США договорились с 14 мая приостановить действие 24-процентного таможенного тарифа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на CCTV.
С 10 по 11 мая стороны провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором от Пекина выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, от Вашингтона - министр финансов Скотт Бессент.
На них делегации согласовали, что откажутся от 24-процентного тарифа на первоначальный 90-дневный период, сохранив при этом 10-процентный тариф.
Для реализации этих мер, Штаты отменят дополнительные пошлины на товары, введенные в соответствии с указом № 14259 от 8 апреля и указом № 14266 от 9 апреля. КНР откажется от тарифов на товары, принятых указами комитета тарификации и классификации при Государственном совете № 4 и № 5 в 2025 году. Пекин также приостановит или отменит нетарифные контрмеры, примененные против США с 2 апреля.
В заявлении также говорится, что страны создадут механизм для продолжения переговоров по торгово-экономическим отношениям.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале глава Белого дома Дональд Трамп ввел пошлину в 10 % на импорт всех товаров из КНР. В марте ее повысили до 20 %, Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции.
Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, против Китая заработала ставка в 54 %. Сейчас она достигла 145 %, а пошлина для американских поставщиков в Поднебесную - 125 %.