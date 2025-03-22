США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения по редкоземельным металлам

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США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Такое заявление сделал глава американского Минфина Скотт Бессент.

По его словам, завершенный документ об экономическом партнерстве сейчас находится на рассмотрении у украинской стороны. Он может быть подписан уже на следующей неделе, добавил министр.

Глава американского Минфина отметил, что изначально соглашение представляло собой 4-страничный документ, но с учетом паузы в переговорах его удалось значительно расширить.

Скотт Бессент также допустил возможность переподключения России к системе SWIFT, однако уточнил, что в зависимости от того, как будет идти переговорный процесс по Украине, США могут как смягчить, так и ужесточить санкции против Москвы.