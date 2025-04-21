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США и Украина подписали сделку о полезных ископаемых
Вашингтон и Киев подписали соглашение, по которому США получат доступ к украинским полезным ископаемым, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Bloomberg.
По сведениям агентства, соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения. Минфин США заявил, что заключение сделки призвано продемонстрировать приверженность Вашингтона мирному процессу по урегулированию украинского кризиса.