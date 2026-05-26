США испытывают дефицит вольфрама

Ближневосточный конфликт вызвал резкую нехватку вольфрама, который США вынуждены искать по всему миру. Об этом сообщает NBC News

Вольфрам используют при производстве истребителей, противобункерных бомб, бронебойных снарядов и ракет, в том числе таких, как Tomahawk и Patriot. Однако с 2015 года на территории США не работает ни одна шахта по добыче этого металла. 80 % мирового производства вольфрама контролирует Китай, влияние которого американские власти стремятся снизить.

Сейчас Штаты пытаются наладить добычу вольфрама в Корее: там возобновлена работа шахты, которая простаивала 30 лет. Ранее в американской прессе сообщалось, что восполнение запасов ракет, потраченных в войне с Ираном, может занять до 6 лет.

