США испытывают дефицит вольфрама

Ближневосточный конфликт вызвал резкую нехватку вольфрама, который США вынуждены искать по всему миру. Об этом сообщает NBC News

Вольфрам используют при производстве истребителей, противобункерных бомб, бронебойных снарядов и ракет, в том числе таких, как Tomahawk и Patriot. Однако с 2015 года на территории США не работает ни одна шахта по добыче этого металла. 80 % мирового производства вольфрама контролирует Китай, влияние которого американские власти стремятся снизить.