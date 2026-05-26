3.85 BYN
2.75 BYN
3.21 BYN
США испытывают дефицит вольфрама
Автор:Редакция news.by
Ближневосточный конфликт вызвал резкую нехватку вольфрама, который США вынуждены искать по всему миру. Об этом сообщает NBC News
Вольфрам используют при производстве истребителей, противобункерных бомб, бронебойных снарядов и ракет, в том числе таких, как Tomahawk и Patriot. Однако с 2015 года на территории США не работает ни одна шахта по добыче этого металла. 80 % мирового производства вольфрама контролирует Китай, влияние которого американские власти стремятся снизить.
Сейчас Штаты пытаются наладить добычу вольфрама в Корее: там возобновлена работа шахты, которая простаивала 30 лет. Ранее в американской прессе сообщалось, что восполнение запасов ракет, потраченных в войне с Ираном, может занять до 6 лет.