США изменят соглашение об обороне с Данией

Тотальный контроль над Гренландией планомерно устанавливает Вашингтон. Штаты хотят устранить все ограничения на любые свои операции. Для этого даже изменят соглашение с Данией об обороне.

Сейчас по документу Вашингтон должен консультироваться и информировать Данию и Гренландию о своих действиях. Дальше так американцы не хотят.

На этом фоне Гренландию быстренько покидает "европейское войско", которое прибыло Дании на подмогу. Например, все 2 человека от Финляндии уже едут восвояси. Их миссия завершена.

