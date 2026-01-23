3.74 BYN
США изменят соглашение об обороне с Данией
Автор:Редакция news.by
Тотальный контроль над Гренландией планомерно устанавливает Вашингтон. Штаты хотят устранить все ограничения на любые свои операции. Для этого даже изменят соглашение с Данией об обороне.
Сейчас по документу Вашингтон должен консультироваться и информировать Данию и Гренландию о своих действиях. Дальше так американцы не хотят.
На этом фоне Гренландию быстренько покидает "европейское войско", которое прибыло Дании на подмогу. Например, все 2 человека от Финляндии уже едут восвояси. Их миссия завершена.